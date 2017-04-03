Геи редко занимают руководящую должность, - ученые

Людям с нетрадиционной ориентацией сложно построить карьеру

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследований установили, что геи редко попадают на руководящие должности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VladTime.ru.

В ходе эксперимента, добровольцам предлагалось прослушать голосовую запись людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и гетеросексуалистов и выбрать людей, которые больше подходят на должность генерального директора.

В результате участники эксперимента легко смогли определить геев по голосу.

По словам специалистов, сексуальные меньшинства имеют на порядок меньше возможностей занять руководящий пост, так как общество до сих пор предвзято относится к геям и лесбиянкам, поэтому успешно построить карьеру этим людям довольно сложно.