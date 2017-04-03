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Спорт

​«Луч» не удержал победу в игре с «Волгарем»

Боевая ничья - 2:2
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

1 апреля «Луч-Энергия» принимал на стадионе «Динамо» астраханский «Волгарь». «Луч-Энергия» вышел без номинальных форвардов. Впереди действовали Килин и Минич. Но остроты в их действиях не хватало, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу клуба..

В ход пошли дальние удары, но мяч шел мимо ворот. Первый момент у ворот Бучнева "тигры" создали после аута: Коломыц с близкой дистанции сумел пробить головой, но мяч прилетел точно в руки голкипера астраханцев. А уже следующая атака стала результативной: Пискунов удачно открылся на подачу со штрафного Минича и отправил мяч в ближний угол ворот 1:0.

Через несколько минут "Луч-Энергия" остался в меньшинстве: капитан Алексей Ребко схлопотал вторую желтую карточку. На этом арбитр не угомонился, сначала дал желтую карточку Килину, а в концовке тайма назначил пенальти, который уверенно реализовал Сутормин - 1:1.

Второй тайм "Луч-Энергия" провел даже активнее "Волгаря". Драма случилось под занавес матча. Насадюк заработал пенальти, Михалев мощнейшим ударом в нижний угол вывел хозяев вперед - 2:1. Но состоятся долгожданной и выстраданной победе не было суждено, уже в добавленное время Камилов после подачи с углового сквитал счет - 2:2.

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

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