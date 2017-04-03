Владивосток готовится к туристическому сезону

Новые восьмидневные маршруты подготовят для гостей края

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Приморская столица готовится к приезду первых гостей и туристов по упрощенному визовому режиму в Свободный порт Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. В настоящее время уже разработаны региональных маршрутов, в которые войдут самые яркие объекты Владивостока, других городов и районов края, которые за неделю помогут иностранцам познакомиться с Приморьем.

Отмечается, что упрощенный визовый доступ станет одним из важных факторов привлечения туристов в регион.

Напомним, с 1 июля 2017 года в Приморье запускается упрощенный визовый режим в рамках закона о Свободном порте Владивосток. Чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо будет воспользоваться специальным сайтом МИД России и заполнить анкету. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки составит четыре дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток.