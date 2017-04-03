​Владивосток претендует на беговую столицу России

Пробеги за морской город!

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

С каждым годом Владивосток все чаще принимает участие в спортивных мероприятиях. Жители города активно пользуются возможностью стать частью тех или иных событий, связанных со спортом, сообщает РИА VladNews.

Напомним, что 21 мая во Владивостоке пройдет Всероссийский легкоатлетический полумарафон с одновременным стартом, который состоится в 10 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Владивостоке.

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» одержал победу со счетом 81:77 в четвертом матче серии плей-офф над «Самарой» и вышел в полуфинал суперлиги дивизиона «А».

Уже с первых минут стало понятно, что нас ждет непростая игра. Хозяева то отставали, то догоняли в счете. Для гостей эта встреча была решающей. Сдаваться они и не думали. До последних секунд матча весь зал спорткомплекса «Олимпиец» был в напряжении. Но в конечном итоге, хозяева паркета сумели «дожать» соперника (24:22, 18:14, 14:21, 25:20).

Самым результативным игроком матча вновь стал Максим Кривошеев («Спартак-Приморье»), в этой встречи он набрал 24 очка.На матче БК «Спартака-Приморье», мы решили узнать, кто из болельщиков готов проявить инициативу и поддержать страну в массовом спортивном мероприятии.

«Мы очень любим спорт, постоянно приходим поддержать родную баскетбольную команду. Каждый матч переживаем за ребят так, что уходим с трибун без голоса. Узнав, что в мае во Владивостоке пройдет Всероссийский забег, – были очень рады тому, что наш город находится в числе спортивных городов страны. Обязательно побежим со всеми. Хотим, чтобы именно Владивосток стал беговой столицей России», - делится впечатлениями Сергей, болельщик баскетбольного клуба «Спартак-Приморье».

Так же, матч «Спартака-Приморье» посетила команда «Гонки Героев», которая является организатором легкоатлитического майского забега.

«Баскетболом увлекаемся давно. Стараемся каждую игру прийти поддержать местную команду. Жалко, что не всегда на это хватает времени. Сейчас возьмем за хорошую традицию посещение матчей нашего баскетбольного клуба. Ребята борются за выход в финал, им нужна наша поддержка», - рассказывает представитель «Гонки Героев» в Приморском крае Александр Лагоша.

Синхронный старт – одна из уникальных особенностей первого Всероссийского полумарафона, которая позволит проекту претендовать на место в Книге рекордов Гиннеса. Десятки тысяч людей со всей страны стартуют в одно время, вне зависимости от часовых поясов. В Москве участники выйдут на старт в 10 утра, а во Владивостоке – в 17 вечера. Бегунам предстоит преодолеть дистанцию в 21, 10 или 5 километров. Для детей организаторы приготовили трехкилометровую трассу, которую самые юные спортсмены смогут пробежать вместе с родителями.

«21 мая в нашем городе пройдет уникальное спортивное мероприятие – Всероссийский легкоатлетический полумарафон. В забеге могут принимать участие, как профессиональные спортсмены, так и любители. Приглашаем всех поддержать столицу Приморья. Хотелось бы, чтобы Владивосток предстал перед лицом общественности массово и крупно. В 10 городах России одновременный старт. Как говорится, бежит вся страна и мы вместе с ней. К тому же, будет выбираться самый беговой город по определенным критериям: количество участников, общее время участников. Я так же зарегистрировался на забег, как участник, уже даже получил свой номер. Надеюсь, получится пробежать со всеми», - комментирует представитель «Гонки Героев» в Приморском крае Александр Лагоша.

«ЗаБег» докажет, что время и расстояние не имеют значения, когда речь заходит о десятках тысяч людей, объединенных любовью к спорту и стремлением к новым вершинам.