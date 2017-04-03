Новый город появится в Приморье

Все три этапа развития будут осуществляться одновременно

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Крупная китайская корпорация намерена реализовать в Приморье инвестиционный проект по созданию на территории одного из портов развитого современного города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Интерес компании к региону привлекли новые регуляторные механизмы, появившиеся в Приморье и позволившие создать выгодные условия для инвесторов. Они планируют реализовать в крае крупный инвестиционный проект, направленный на развитие одного из приморских портов по особой, созданной компанией, модели: «порт – индустриальный парк – город».

По словам директора корпорации, модель была разработана специально для развивающихся территорий и впервые апробирована на Шеньчжэне: маленькую деревню они превратили в современный крупный город. Эта модель подходит и для Приморского края, в котором сегодня созданы все условия для стремительного и успешного роста.

Предполагается, что все три этапа – развитие портового терминала, индустриального парка и города – будут осуществляться одновременно. Сейчас корпорация занимается проработкой вопросов, связанных с арендой земли, созданием необходимой инфраструктуры, наймом трудовых ресурсов, а также ищет место под реализацию проекта. Инвесторы уже побывали в портах Славянка, Зарубино и Посьет.