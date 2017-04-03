Школьник из Владивостока занял третье место во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности

Олимпиада проходила в три этапа

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Роман Краснобаев – старшеклассник школы №33 на днях вернулся из Москвы, заняв третье место во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. А его эссе на тему «Частные инвестиции на рынке ценных бумаг как фактор макроэкономический стабильности» признано лучшим.

«Я не надеялся занять какое-либо место, потому что видел много ребят вокруг себя, которые усиленно занимаются экономикой в школе, в нашей же школе экономики нет вообще, от того еще приятней было услышать свою фамилию, когда объявляли III место, - делится впечатлениями Роман. - Как оказалось позже, это было ещё не все, мое эссе выделили как лучшее и меня наградили представители управляющей компании «Райффайзен капитал».

Олимпиада проходила в три этапа: два заочных и один очный - в Москве. Кроме защиты работ школьникам организовали яркие экскурсии во дворец князей Гагариных, в Кремль, Московскую думу, главный офис Сбербанка России и другие. Также ребята смогли прослушать несколько лекций.

«Особенно запомнилась лекция руководителя учебного центра Санкт-Петербургской биржи Павла Похомова, он смог просто и доступно говорить с залом на тему инвестиций и спекуляций, особенно приветствовались залом примеры из его собственной жизни. Другая лекция «Государство в рыночной экономике» была очень полезна для олимпиады, думаю, что на ЕГЭ она тоже пригодится. Проводила лекцию Галина Владимировна Колодняя - профессор Департамента экономической теории, д.э.н., представитель Финансового университета при Правительстве РФ» - рассказал Роман.

Отметим, что в 2017 году в олимпиаде приняли участие 8000 человек из 84 субъектов РФ, до финала дошли только 120 ребят из 41 субъекта. Участие в олимпиаде – это ценный опыт, проба своих сил и новые знакомства. Кроме того, победители и призеры могут воспользоваться одной из льгот при поступлении в вузы – поступление без вступительных испытаний и 100 баллов по ЕГЭ (по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады).