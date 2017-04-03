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Политика и экономика

Строитель Приморского океанариума сегодня должен дать показания в суде

Олег Шишов покинул Омск и уехал в Москву
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 апреля, во Владивостоке в 14 часов по местному времени должен пройти третий - и, вероятно, заключительный - допрос экс-главы НПО "Мостовик" Олега Шишова. Ожидается, что он даст показания по делу обвиняемого в растрате бюджетного миллиарда рублей бывшего руководителя Дирекции Управделами президента на Дальнем Востоке Андрея Поплавского, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Необходимо отметить, что два предыдущих допроса свидетеля Шишова в суде прошли, когда он отбывал наказание за растраты в колонии в Омске. Теперь же его, по данным вомске.ru, нет: 28 марта Олег Шишов вышел на свободу после решения, принятого Советским районным судом Омска о его условно-досрочном освобождении от наказания. После этого Шишов покинул Омск и уехал в Москву.

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