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Спорт

Во Владивостоке состоится чемпионат по практической стрельбе из пистолета

На соревнованиях будут представлены четыре стрелковых упражнения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

В субботу, 8 апреля, на базе спортивно-технического общества «Патриот» (ул. Карбышева, 11) состоится чемпионат Владивостока по практической стрельбе из пистолета. В соревнованиях примут участие спортсмены стрелковых клубов и команд города, военнослужащие, сотрудники УМВД, таможенных органов и работники предприятий с особыми уставными задачами.

Чемпионат будет проходить по следующим классам оружия: серийный (пистолеты серийного производства, максимальное количество патронов на старте 15+1), стандартный (пистолеты с ограниченной модификацией в виде балансиров, расширителя шахты магазина, регулируемого УСМ) и классический (пистолеты ПМ и мод.1911, количество выстрелов на старте 8+1). Заявленное оружие - пистолеты МР-446С (ПЯ), Глок-34, ЧЗ-75 и ПМ.

На соревнованиях будут представлены четыре стрелковых упражнения: длинное (минимальное зачетное количество выстрелов – 26), среднее (минимальное зачетное количество выстрелов – 17), среднее (минимальное зачетное количество выстрелов – 13) и короткое (минимальное зачетное количество выстрелов – 10). Таким образом, каждый участник за матч сделает 66 минимальных зачетных выстрелов.

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