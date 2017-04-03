Как справиться с речевыми проблемами у детей? Рассказала логопед Владивостока

Срок речевого старта у малышей сдвинулся

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

По данным статистики современные дети начинают говорить значительно позже своих сверстников 20-летней давности. Срок речевого старта сдвинулся от полутора лет к двум с половиной, а у мальчиков к трем годам. С другой стороны, каждый ребенок индивидуален. Полезные рекомендации насчет того, как «разговорить» драгоценное чадо, дает опытный педагог-логопед Владивостока Валентина Васильевна Васильева.

«Существует миф о том, что на речь влияет фактор наследственности. На самом деле наследуется не дефект, а предрасположенность к нему: физиологические особенности строения артикуляционного аппарата – короткая подъязычная связка, массивный язык, укороченное мягкое небо и прочее…».

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