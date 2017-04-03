Пьяные приморцы избили и изнасиловали несовершеннолетнюю

Злоумышленники отправятся в колонию

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Двое жителей Октябрьского района осуждены за изнасилование несовершеннолетней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что фигуранты дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловали 16-летнюю девушку, с которой познакомились в социальных сетях.

Преступление было совершено в марте 2016 года в квартире, по месту проживания потерпевшей, которая со своей подругой пригласили домой молодых людей. После того, как вторая девушка ушла домой, злоумышленники, достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, изнасиловали ее. При этом они наносили девушке многочисленные удары, душили, высказывая угрозу убийством.

Избитую девушку обнаружила соседка по подъезду, которая и сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Через несколько недель злоумышленники были задержаны. Одного из них удалось найти через социальные сети. У супруги второго фигуранта чуть позже обнаружили и изъяли сотовый телефон потерпевшей, который тот похитил, а затем подарил своей жене.

Суд признал обвиняемый виновными и назначил им наказания в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил, так как подсудимые подали апелляционную жалобу.