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Общество

Сегодня в администрации Владивостока стартует семинар «Молодой управдом»

«Молодой управдом» работает уже три года
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 апреля, в 18.30 в актовом зале администрации Владивостока (Океанский пр., 20) стартует экспресс-курс «Молодой управдом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В ходе семинара будут рассмотрены следующие темы:

  • Способы управления многоквартирным домом (выборы совета МКД, полномочия),
  • Положительные примеры молодежи, занимающиеся управлением МКД. 

Организаторы приглашают горожан в возрасте до 35 лет стать слушателями «Молодого управдома». Участие в экспресс-курсе бесплатное. Планируется, что занятия будут проходить в вечернее время два раза в неделю – по понедельникам и средам. Всего будет восемь семинаров.

Подать заявку можно по телефону 254-52-77 или написав письмо на электронный адрес dom-kontrol@mail.ru. В заявке необходимо указать ФИО, возраст и свои контактные данные (телефон, эл. почту).

Организаторы образовательного проекта – управление содержания жилищного фонда администрации города, информационный отдел МКУ «Учетно-регистрационный центр» и общественная организация «Домовой контроль». В рамках этой школы молодежь сможет получить необходимые первоначальные знания в сфере ЖКХ.

Напомним, Владивосток стал первым городом в России, в котором по инициативе Игоря Пушкарёва открылась школа жилищного просвещения именно для молодежи. Так, впервые в приморской столице «Молодой управдом» заработал в 2014 году, его выпускниками стали более 50 человек. 

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