Приморец зарезал своих собутыльников за оскорбления

В Находке осужден 29-летний местный житель за убийство двух лиц, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.
Установлено, что преступление было совершено в ночь на 10 декабря 2016 года в Находке, где фигурант распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми.
В ходе ссоры, возникшей из-за оскорбительных высказываний одного из потерпевших, подсудимый кухонным ножом нанес своим знакомым множественные ранения в шею и грудь.
От полученных травм потерпевшие скончались. После убийства нападавший скрылся с места происшествия.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы.