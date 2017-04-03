Приморец зарезал своих собутыльников за оскорбления

Фигурант дела отправится в колонию

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

В Находке осужден 29-летний местный житель за убийство двух лиц, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление было совершено в ночь на 10 декабря 2016 года в Находке, где фигурант распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми.

В ходе ссоры, возникшей из-за оскорбительных высказываний одного из потерпевших, подсудимый кухонным ножом нанес своим знакомым множественные ранения в шею и грудь.

От полученных травм потерпевшие скончались. После убийства нападавший скрылся с места происшествия.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы.