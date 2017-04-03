За похищение сейфа приморец угодил в колонию строгого режима

Мужчина лишен свободы на год и восемь месяцев

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Вынесен приговор жителю Приморья, обвиняемому в краже сейфа с находившимися в нем денежными средствами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Сотрудники полиции находились на маршруте патрулирования в селе Камень-Рыболов, когда остановили для проверки трех граждан, среди которых были два молодых парня и девушка. Увидев сотрудников полиции, последняя выкинула в кювет неизвестный предмет, замотанный в куртку. Как удалось выяснить позже, выброшенным предметом оказался сейф.

Позже стало известно, что один из остановленных для проверки граждан украл сейф у знакомого после совместного употребленияалкоголя, когда хозяин квартиры уснул. Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и причинение телесных повреждений, а также к административной ответственности - за нарушение общественного порядка.

Следователем отдела МВД России по Ханкайскому району возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Признав подсудимого виновным в хищении чужого имущества, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.