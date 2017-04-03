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Актуальный комментарий

Птичий грипп угрожает Дальнему Востоку

Мнения различных ведомств о степени угрозы кардинально разошлись
Фото: procurious.com Фото: procurious.com
Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Ряд российских регионов - в том числе и Дальний Восток - находятся под угрозой распространения птичьего гриппа, который способен в случае мутаций передаваться людям. О риске распространения заболевания в российских регионах заявил в пятницу на коллегии Россельхознадзора замглавы ведомства Николай Власов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Власов объяснил, что специалистам необходимо быть внимательнее к угрозе распространения заболевания:

"Вирус гриппа птиц родился в Юго-Восточной Азии и уже есть первые случаи гибели людей от него. Вот этот вирус угрожает нашему Дальневосточному округу, если занос (вируса гриппа птиц) будет, он не предопределен, но высоко вероятен", - сказал замглавы Россельхознадзора. По его словам, "прежде всего мы увидим этот вирус гриппа птиц в нижних частях Приморского края". "Затем поднимется по этому миграционному пути через территорию Хабаровского края, через Магадан и дальше на Камчатку и Чукотку", отметил Власов.

Кроме того, как отметил Николай Власов, от гриппа птиц могут с высокой вероятностью пострадать Сибирь (Кулундинская равнина), Крым и Калининградская область.

Вместе с тем, Роспотребнадзор официально заявил о том, что угрозы вируса птичьего гриппа для населения ДФО нет. Ведомство распространило соответствующее сообщение в СМИ.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание, что заявления представителей ветеринарных ведомств о якобы угрозе птичьего гриппа для населения Дальнего Востока не соответствуют действительности и являются дезинформацией", - заявляет пресс-служба ведомства, которая призвала "средства массовой информации не распространять заведомо ложные сведения, а представителей ветеринарных надзорных органов отказаться от комментариев по тематике, не входящей в круг их профессиональных компетенций".

По данным Россельхознадзора, в данный момент на территории РФ зарегистрирован только штамм вируса птиц грипп из Европы.

Напомним, ранее РИА VladNews писало о том, что Приморье занимает рискованное географическое положение, находясь фактически на перепутье между странами, где грипп птиц регулярно наносит серьезные экономические удары (КНР, Республика Корея).

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