Пешеходы Приморья не соблюдают ПДД

ГИБДД края проводит рейды

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

За неделю к административной ответственности за нарушение правил перехода проезжей части привлечены более 1500 жителей Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ края.

Наезд на пешехода является одним из наиболее часто регистрируемых видов ДТП, на прошедшей неделе он составил более 35% от общего числа автомобильных аварий. Всего зарегистрировано 13 авто-аварий, в результате которых один человек погиб, 12 – получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие – жители городов: Владивосток, Лесозаводск, Находка, а также Дальнереченского и Пограничного районов.

В отношении пешеходов, попытавшихся перейти проезжую часть в неустановленном месте, составлено 1648 административных материалов по статьям 12.29 и 12.30 КоАП РФ, предполагающим штрафные санкции в размере до 1,5 тыс. рублей. Кроме того, 26 пешеходов привлечены к административной ответственности за отсутствие световозвращающих элементов, а 17 пешеходов - за неуплату ранее наложенных административных штрафов ГИБДД в срок.

В отношении водителей, не пропустивших на пешеходных переходах пешеходов, составлено 794 административных материала по ст.12.18 КоАП РФ, предполагающих штрафные санкции в размере 1,5 тыс. рублей.

В связи с осложнением дорожной обстановки Госавтоинспекция Приморского края переведена на усиленный вариант несения службы, в регионе проводятся массовые профилактические мероприятия