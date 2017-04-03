За пьяную езду накажут еще 100 владивостокских водителей

Всего за неделю зарегистрировано более 2,3 тысячи нарушений ПДД

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

За минувшую неделю во Владивостоке инспекторы ДПС составили протоколы в отношении 100 пьяных водителей, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Всего в приморской столице за минувшую семидневку было зарегистрировано 2 354 различных нарушения ПДД.

В 412 случаях нарушения ПДД привели к авариям. Зарегистрировано 248 ДТП с материальным ущербом. В 62 случаях участники столкновений составили европротоколы. В 14 авариях пострадали 15 человек.

Правила дорожного движения нарушили 47 водителей автобусов, 129 таксистов и 410 пешеходов.

Среди водителей личных автомобилей "популярным" нарушением ПДД оказалось не предоставление преимущества пешеходам (232). Детей при перевозке не пристегнул 101 авто-родитель. Протоколов по фактам выезда на "встречку" было составлено 15. "Вручную" инспекторы ГАИ выловили на дорогах приморской столицы 89 нарушителей скоростного режима.

Что касается протоколов по тонировке, их было составлено 88. По фактам нарушения правил парковки было составлено 397 протоколов. На штраф-стоянку доставлено 388 ТС.

На дорогах Владивостока были задержаны 56 злостных неплательщиков штрафов; составлены протоколы по статье 20.25 КоАП РФ.