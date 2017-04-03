Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» вошел в полуфинал Суперлиги

Счет - 81:77

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

«Спартак-Приморье» одержал третью победу в четвертьфинальной серии над «Самарой» со счетом 81:77 и вышел в полуфинал плей-офф Суперлиги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу БК. Второй матч подряд самым результативным игроком стал Максим Кривошеев, набравший сегодня 24 очка. Счет в серии 3:1

Фидий «трешкой» счет открыл, но «Спартак» ответил рывком «8:0»: «крюк» Ганькевича и два прохода с фолом Ключникова. У «Самары» Топоров также отметился двумя атаками подряд, а Головин трехочковым вывел гостей вперед – 12:14. Первым из стартовой пятерки на скамейку отправился Мартин, а вышедший вместо него Бабайлов двумя попаданиями с периметра вернул лидерство приморской команде к концу первой четверти.

Третий матч отличался от четвертого, тем, что «Спартак», а не «Самара», владел преимуществом в 1-2 броска на протяжении почти всей оставшейся дистанции. Только в конце третьей четверти гости рывком завладели номинальным преимуществом и ушли в роли лидера на последний перерыв. Но уже в начале заключительной десятиминутки Мартин попал эмоциональную «трешку» и вернул уверенность «Спартаку». А вот обратное для своей команды сделал Жуканенко, убегая в быстрое нападение, без сопротивления пробил в дужку.

В концовке у «Самары» шансов было мало. Ювелирная передача Ключникова нашла Кривошеева в полете, и это было очень похоже на алле-уп, а главное разница в счете доросла до «+9» за три с половиной минуты. И хоть Топоров и Головин попали по трехочковому, особой нервозности в концовке не было.

«Спартак-Приморье»проходит в полуфинал, где сыграет с БК «Университет-Югра», серия с которым начнется в Сургуте (даты игр станут известны позже). А «Самара» продолжит борьбу за 5 место в Кубке Сибура.