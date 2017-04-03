Новый срок составляет 90 календарных дней

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Сбербанк увеличил срок действия положительного решения по жилищным кредитам до 90 календарных дней с даты его принятия для предоставления документов по объекту недвижимости. Ранее этот срок составлял 60 дней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Новый срок действия решения распространяется также на принятые ранее кредитные заявки, по которым срок действия положительного решения еще не истек.

«Сбербанк увеличил срок действия положительного решения по ипотеке, т.к. мы хотим сделать наши продукты удобнее – продление срока поможет нашим клиентам найти лучшее для себя предложение по объекту недвижимости» - отметил старший управляющий директор - директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Николай Васев.

Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жилье».