Зарегистрировала 573 нарушения ПДД

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на выходных произошло 83 аварии; зарегистрировано 47 ДТП с материальным ущербом, составлено 13 европротоколов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В одном из ДТП пострадал человек.

Всего ГАИ приморской столицы за уик-енд зарегистрировала 573 нарушения ПДД. Среди самых распространенных - переход дороги в неположенном месте (123), не предоставление автомобилистами преимущества пешеходам (53) и перевозка детей без специальных удерживающих устройств (36). Также актуальными нарушениями оказались вождение "под шофе" (40) и поездка на авто с тонированными не по ГОСТу стеклами (22). В отношении злостных неплательщиков административных штрафов составлен 21 протокол.

Инспекторы ДПС остановили 20 любителей "погонять" по Владивостоку. Составлено 73 протокола по фактам нарушения правил парковки. На штраф-стоянку доставлено 78 транспортных средств.

ПДД нарушили 7 водителей автобусов и 47 таксистов.