Приморец на бульдозере повредил деревья на 1,5 млн рублей

Уголовное дело направлено в суд

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

В Дальнереченске мужчина обвиняется в незаконной рубке и повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, преступления были совершены в сентябре 2016 года работником АО «Приморгеология». Так, являясь машинистом бульдозера в процессе выполнения работ на объекте этого предприятия, путем выкорчевывания повредил до степени прекращения роста почти 100 сырорастущих деревьев различных пород, в том числе, «ильм», «орех», «дуб», «клен», «ясень» и др.

В результате таких незаконных действий был причинен экологический ущерб на сумму порядка 1,5 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела ущерб в полном объеме возмещен фигурантом.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.