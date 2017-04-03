Во Владивостоке обнаружен подпольный цех по производству алкоголя

Изъято более 1000 ящиков со спиртосодержащей продукцией

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Полиция Владивостока выявила подпольный цех по изготовлению и хранению алкогольной продукции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Более 1000 ящиков с алкоголем, флаконы «Боярышника» и другой спиртосодержащей продукции изъяли сотрудники полиции на улице Лазурная во Владивостоке. Вся эта продукция запрещена к обороту на территории России. Также обнаружены пустые бутылки, канистры из-под спирта, специальные марки для маркировки алкогольной продукции и оборудование для разлива алкоголя. Продукция направлена на исследование для определения степени опасности для жизни и здоровья потребителей.

В связи с этим СУ СК РФ по Примоью возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к производству фальсифицированной алкогольной продукции.