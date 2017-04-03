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Ученые узнали, на каком боку лучше спится

И в какой позе и вовсе спать не рекомендуется
Фото: feelgood.ua Фото: feelgood.ua
Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Специалисты в ходе исследования решили выяснить, на каком боку человеку лучше засыпается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Экономика Сегодня».

По словам врачей, люди засыпают лучше всего на левом боку, так как именно в этой позе у человека налаживаются работы всего организма, а также запускается процесс пищеварения, и выводятся из организма различные шлаки и токсины.

А вот спать на спине специалисты не рекомендуют, так как дыхание затрудняется и возникает храп. Сон на спине также снижает уровень кислорода в крови и увеличивает риск появления респираторных болезней.

Засыпать на правом боку медики не рекомендуют из-за того, что это нарушает работу пищеварительной и лимфатической системы.

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