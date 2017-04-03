В Приморье возникла потенциальная угроза ЧС

Бушуют травяные пожары

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Прошедшие двое суток характеризуются значительным ростом фактов перехода в лесной фонд огня незаконных выжиганий сухой растительности на землях сельхозназначения и иных категорий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу федеральной авиалесоохраны.

Только за прошедшие и текущие сутки зарегистрировано 57 «горячих» точек в Приморье, идентифицированных региональными диспетчерскими службами лесного хозяйства, как «действующие на землях сельхозназначения и иных категорий».

Ситуация усугубляется ростом пожарной опасности в связи с нарастанием положительных температур воздуха и быстрым сходом снежного покрова. Так, на территории Приморья уже отмечается III (средний) класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды, когда пожары возникают от практически любых источников огня.

На данный момент В Приморском крае проводятся работы по тушению 1 пожара на площади 24 га. За выходные ликвидировано 4 лесных пожара на площади 155 га;

Отметим, факты массовых травяных пожаров на землях сельхозначения и иных категорий на территории регионов постоянно регистрируются системой космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз и региональными диспетчерскими службами лесного хозяйства.