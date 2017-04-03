Какой сегодня праздник: 3 апреля – Всемирный день вечеринки

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Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 апреля, отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, сообщает РИА VladNews .

Слово «party», которое сегодня часто используется в лексиконе молодежи, заимствовано из английского языка, по-русски обозначает вечеринку, причем любого уровня – от торжественного приема до молодежной «тусовки» в неформальной обстановке. Тематика, характер и сценарий мероприятия зависит от организаторов и участников. Вечеринки популярны во всем мире, ведь на них отдыхают, общаются или просто приятно проводят время.

Однако, не смотря на веселый характер праздника, он был создан с серьезными намерениями. Дело в том, что идея организовать День пати пришла из фантастического романа «Полет» американской писательницы Ванны Бонта: повествование книги заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти массовый праздник, объединяющий человечество. Этот роман вышел в свет в 1995 году, а уже 3 апреля 1996 года в США прошел первый День вечеринок, который прошел под девизом: «Вечеринка – это противоположность войны».