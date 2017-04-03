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В Приморье зафиксировано 19 возгораний

Информации о пострадавших нет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 19 пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

На тушении было задействовано 92 человека личного состава и 30 единицы техники. По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 8 часов утра выявлено 40 термоточек в 9-ти МО: Дальнереченский МР (8), Кавалеровский МР (1), Красноармейский МР (5), Лесозаводский ГО (7), Октябрьский МР (2), Партизанский МР (2), Ханкайский МР (2), Хасанский МР (12), Хорольский МР (1).

Проверяются.

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