Китайцы устроили поножовщину во Владивостоке

Расследование уголовного дела завершено

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела по обвинению гражданина КНР в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В декабре 2016 года в отдел полиции поступило сообщение от администратора гостиницы, который сообщил, что в холле находится гражданин КНР с ножевыми ранениями.

Установлено, что 37-летний потерпевший проживал в одной из гостиниц Владивостока в период проведения соревнований по заплыву в водах Амурского залива. Накануне первого дня соревнований, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у входа в гостиницу потерпевший вступил в словесную перепалку с другим участником заплыва – 39-летним соотечественником. Во время конфликта потерпевший ударил оппонента, а тот в ответ достал нож и нанес удар в область живота.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали подозреваемого, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 10 лет.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.