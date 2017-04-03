Реки Приморья освобождаются ото льда

Всего в Приморье 11 ледовоопасных мест

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Ледоход на реках Приморья начался раньше обычного, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. В крае наблюдается интенсивный процесс таяния и вскрытия рек.

На западе и юге Приморья лед уже тронулся. На остальных водоемах продолжается увеличение промоин в ледяном покрове, закраин, отмечаются переливы воды на льду. Кроме того, отмечается незначительный приток талых вод. Наиболее интенсивная весенняя прибыль воды идет на реках западных районов края.

В Михайловском районе на реке Илистая замечен маломощный затор льда, не представляющий угрозы для окрестных территорий. Планируется, что в ближайшие трое суток на реках края продолжится вскрытие ледового покрова, а также незначительный приток талых вод.

Для предотвращения ледовых заторов, которые могут привести к разрушениям транспортной инфраструктуры, на ряде приморских рек спасатели производят подрывы льда.Саперы Приморской краевой поисково-спасательной службы уже провели взрывы в Яковлевском районе. Сейчас ведутся работы на реке Большая Уссурка в Красноармейском районе.

Стоит отметить, что всего в Приморье 11 ледовоопасных мест, то есть таких, где ледовые заторы могут угрожать подтоплением населенных пунктов.