Предпринимателями Приморья займется прокуратура

Учрежден специальный еженедельный день приема

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Начиная с 4 апреля и в дальнейшем, в первый вторник каждого месяца, в региональной прокуратуре, а также во всех городских и территориальных прокуратурах, расположенных на территории края, будет проводиться Всероссийский день приема предпринимателей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья. Цель - максимально оперативное реагирование на нарушения прав представителей бизнес-сообщества и незамедлительное их пресечение с помощью всего арсенала мер прокурорского реагирования.

В прокуратуре Приморья первый прием в таком формате пройдет 4 апреля 2017 года с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу улица Фонтанная, 51. Осуществлять его будут руководители следующих структурных подразделений: начальник отдела по рассмотрению обращений и приему граждан Углова Евгения Анатольевна, начальник отдела управления по надзору за соблюдением федерального и краевого законодательства Мельников Артем Юрьевич, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Скорик Василий Николаевич.

Кроме этого, по телефону 8 (423) 240-62-04 будет работать горячая линия по вопросам оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам. По этому же номеру можно будет получить более подробную информацию о проведении 4 апреля Всероссийского дня приема предпринимателей.

График приема, по которому в дальнейшем будет осуществляться Всероссийский день приема предпринимателей в прокуратуре Приморья, а также иная информация по оказанию субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам размещены в специальном разделе официального сайта прокуратуры "К сведению предпринимателей".