Призывники 2016 года получили электронные паспорта

Карты получили 275 тысяч человек

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Всеми призывниками 2016 года были получены электронные карты «Паспорт». Об этом сообщила Татьяна Шевцова, замминистра обороны РФ, выступая на всероссийском сборе руководящего состава финансово-экономической службы российской армии в Санкт-Петербурге, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Шевцова сказала, что электронные карты «Паспорт» были выданы всем 275 000 призывников, которые были направлены в войска. Новая автоматизированная система позволяет охватить все время нахождения гражданина РФ на воинском учете – это и первоначальная постановка гражданина на воинский учет, призыв и прохождение военной службы, период пребывания в запасе.

В ближайшее время Министерство обороны планирует запустить интеграцию электронных карт в действующие системы контроля и управления доступом на объекты Минобороны и заказа питания военнослужащих.

По мнению Шевцовой, такая интеграция поможет увеличить эффективность планирования расходов в звене воинская часть-армия-округ. А вот касаемо системы питания, то она уже установлена в 729 столовых, что позволило сэкономить более 700 миллионов рублей.

Стоит отметить, что ПЭК дает возможность хранить персональные данные человека, электронные ключи доступа, электронную подпись, а также биометрические данные. Карта будет выдаваться в военных комиссариатах, а применяться уже в воинских частях, в ведомственных медицинских и образовательных учреждениях.