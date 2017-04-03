Новые правила для начинающих водителей вступят в силу с апреля 09:32, 03 апреля Новые правила для начинающих водителей вступят в силу с апреля
Один междугородний рейс из Владивостока отменен 09:20, 03 апреля Один междугородний рейс из Владивостока отменен
Гороскоп на 3 апреля 09:09, 03 апреля Гороскоп на 3 апреля
Новостная лента
Апрель, 03 понедельник
09:45
Мэр Владивостока подружился со стритрейсером Эриком Китуашвили
09:45
Газета «Владивосток» и РИА VladNews нашли самую-самую! Эксклюзив
09:45
РИА VladNews ждет ваших новостей
09:36
Призывники 2016 года получили электронные паспорта
09:32
Новые правила для начинающих водителей вступят в силу с апреля
09:20
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:09
Гороскоп на 3 апреля
09:09
Часть Владивостока останется без света сегодня, 3 апреля Адреса
08:54
Во Владивостоке сегодня без осадков
07:28
Как именно из Приморья вывозят ценную древесину?
06:12
В Приморье обсудили заболеваемость венерическими болезнями среди беременных
04:29
Афиша культурных событий с 1 по 7 апреля
03:05
Отменен самый короткий авиарейс в мире
01:29
Минпромторг не поддержал ограничение круглосуточной работы гипермаркетов
00:02
Юлия Самойлова выступит на "Евровидении" 11 мая
Апрель, 02 воскресенье
22:39
Шесть человек погибло во время взрыва на севере КНР
21:00
Бобу Дилану дали Нобелевскую премию
19:24
Автомобильное кладбище в живописном месте выставили на продажу за миллион долларов
18:02
Пенсии в апреле: последние новости
17:31
Кто и как выводит деньги из Приморья за границу
17:04
Правила здорового сна на работе
16:34
Приморцу грозит до 2 лет колонии за кражу поношенной куртки
16:00
В Приморье скоро состоится суд по новому делу о "резиновой" квартире
15:21
Владивостокцы вышли на митинг против систем "Платон" и "Эра-ГЛОНАСС" Фото
14:46
Семь лесных пожаров потушено в Приморье за минувшие сутки
14:14
Приморские огнеборцы потушили пожар в доме с мансардой
13:32
В Приморье задержана партия контрафакта из КНР с символикой FIFA 2018
13:07
​Материнский капитал: последние новости
12:39
Лунный календарь стрижек на апрель
12:08
Во Владивостоке найден труп аквалангиста
11:21
Китай закрыл часть таможенных постов на границе с Россией
10:42
В Приморье произошло серьезное ДТП Фото
10:01
Гороскоп на 2 апреля
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4107 (46) от 31 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Заряд педагогической энергии
Начинаем генеральную уборку
Скалолазы-альбиносы обитают в заповеднике
Приморский край самый медленный в выдаче ДВ-гектаров
Четыре тысячи немытых…
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Новые правила для начинающих водителей вступят в силу с апреля

ГАИ Приморья информирует об изменениях
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

5 апреля текущего года в силу вступят ограничения для водителей, стаж вождения которых составляет менее двух лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья.

Теперь водитель, стаж вождения которого составил менее двух лет, не может буксировать другие транспортные средства, так как это должны делать более опытные водители. «Нарушение правил перевозки грузов, правил буксировки» предполагает предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. 

Помимо этого, транспортно средство начинающего водителя, стаж которого не составил два года, должно быть оборудовано опознавательным знаком «Начинающий водитель». В противном случае, в соответствии с ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Кроме того, начинающим водителям мопедов и мотоциклов до достижения двухлетнего стажа запрещено перевозить пассажиров. За нарушение данной нормы возможно наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:20, 03 апреля 2017 Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Расписание

Гороскоп на 3 апреля
09:09, 03 апреля 2017 Гороскоп на 3 апреля

День будет удачным

Часть Владивостока останется без света сегодня, 3 апреля
09:09, 03 апреля 2017 Часть Владивостока останется без света сегодня, 3 апреля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Во Владивостоке сегодня без осадков
08:54, 03 апреля 2017 Во Владивостоке сегодня без осадков

В крае местами небольшой дождь

Афиша культурных событий с 1 по 7 апреля
04:29, 03 апреля 2017 Афиша культурных событий с 1 по 7 апреля

Программа мероприятий

Отменен самый короткий авиарейс в мире
03:05, 03 апреля 2017 Отменен самый короткий авиарейс в мире

С 14 апреля - из-за низкого спроса

Автомобильное кладбище в живописном месте выставили на продажу за миллион долларов
19:24, 02 апреля 2017 Автомобильное кладбище в живописном месте выставили на продажу за миллион долларов

Предложение вызвало ажиотаж в всем мире