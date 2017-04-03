Новые правила для начинающих водителей вступят в силу с апреля

ГАИ Приморья информирует об изменениях

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

5 апреля текущего года в силу вступят ограничения для водителей, стаж вождения которых составляет менее двух лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья.

Теперь водитель, стаж вождения которого составил менее двух лет, не может буксировать другие транспортные средства, так как это должны делать более опытные водители. «Нарушение правил перевозки грузов, правил буксировки» предполагает предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Помимо этого, транспортно средство начинающего водителя, стаж которого не составил два года, должно быть оборудовано опознавательным знаком «Начинающий водитель». В противном случае, в соответствии с ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Кроме того, начинающим водителям мопедов и мотоциклов до достижения двухлетнего стажа запрещено перевозить пассажиров. За нарушение данной нормы возможно наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.