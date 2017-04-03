Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Сегодня, 3 апреля, на Владивостокском автовокзале отменен один междугородний автобусный рейс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".
Рейс 504, следующий по маршруту Владивосток - Большой Камень, время отправления - 15:55, отменен.
Сегодня, 3 апреля, на Владивостокском автовокзале отменен один междугородний автобусный рейс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".
Рейс 504, следующий по маршруту Владивосток - Большой Камень, время отправления - 15:55, отменен.
День будет удачным
Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
В крае местами небольшой дождь
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С 14 апреля - из-за низкого спроса
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