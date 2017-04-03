Часть Владивостока останется без света сегодня, 3 апреля

Сегодня, 3 апреля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
проспект 100-летия Владивостока, 30, 30а, 30-б, 30в, 32, 32а, 32-б, 34, 34а, 36, 38;
Адмирала Горшкова, 20, 26;
Адмирала Кузнецова, 74;
Адмирала Спиридонова, 15;
Зои Космодемьянской, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 38;
Ивановская, 4;
Каплунова, 1, 3, 5, 7;
Лермонтова, 5 (ориентир - 358 метров по направлению на юго-восток);
Муравьёва-Амурского, 4, 6;
Пионерская, 5, 6, 7;
Русская, 19в, 21, 92;
Толстого, 25, 43.
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.