Часть Владивостока останется без света сегодня, 3 апреля

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Фото: РИА VladNews

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 апреля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Адреса: проспект 100-летия Владивостока, 30, 30а, 30-б, 30в, 32, 32а, 32-б, 34, 34а, 36, 38; Адмирала Горшкова, 20, 26; Адмирала Кузнецова, 74; Адмирала Спиридонова, 15; Зои Космодемьянской, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 38; Ивановская, 4; Каплунова, 1, 3, 5, 7; Лермонтова, 5 (ориентир - 358 метров по направлению на юго-восток); Муравьёва-Амурского, 4, 6; Пионерская, 5, 6, 7; Русская, 19в, 21, 92; Толстого, 25, 43. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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