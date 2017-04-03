Во Владивостоке сегодня без осадков

В крае местами небольшой дождь

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 апреля, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае местами небольшой дождь. Ветер западный умеренный до сильного. Температура воздуха +5...+17°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха +10...+12°C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +12...+14°C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +10...+12°C.