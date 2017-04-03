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Как именно из Приморья вывозят ценную древесину?

Везут вагонами в Китай
Фото: ДВОТ Фото: ДВОТ
Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Дальневосточной оперативной таможней возбуждено два уголовных дела по фактам контрабанды лесоматериалов ценных пород из древесины дуба монгольского стоимостью около четырех миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВОТ.

Факты контрабанды выявлены оперативными сотрудниками ДВОТ, которые в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что незаконный вывоз лесоматериалов в Китай осуществляли двое жителей Уссурийска. В июле 2016 года ими было незаконно вывезено более 215 кубометров ценного леса.

Как выяснилось, предприимчивые «экспортеры», не имея никаких подлинных документов и разрешений на экспорт леса, организовали оформление поддельных документов, необходимых для таможенных целей.

В ходе проверки оперативники и дознаватели оперативной таможни установили, что разрешения СИТЕС на экспорт были получены по недействительным документам о происхождении лесоматериалов. Кроме того, в поданных в таможенный орган декларациях предприниматели указали недостоверную стоимость вывозимого леса.

По выявленным фактам в отношении уссурийцев возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Ранее, в феврале текущего года, оперативниками ДВОТ было выявлено еще семь преступных эпизодов незаконного экспорта лесоматериалов в Китай, совершенного этими гражданами по той же схеме. Возбужденные по выявленным фактам уголовные дела направлены в органы предварительного следствия.

С января 2016 года Дальневосточной оперативной таможней возбуждено одиннадцать уголовных дел по фактам контрабанды ценных пород дальневосточного леса общей стоимостью 14 миллионов 690 тысяч рублей объемом почти полторы тысячи кубометров.

За незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов статьей 226.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

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