В Приморье обсудили заболеваемость венерическими болезнями среди беременных

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Состоялось совещание Комитета по профилактике и борьбе со СПИД и вензаболеваниями
Фото: PREPBASE.ru Фото: PREPBASE.ru
Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье состоялось совещание Комитета по профилактике и борьбе со СПИД и вензаболеваниями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона. В работе совещания приняли участие специалисты департамента здравоохранения Приморского края, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», руководители краевых медицинских организаций.

На совещании были представлены и обсуждены вопросы:

- Обеспечения безопасности гемотрансфузий;

- Состояния заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП) и заразными кожными заболеваниями в Находкинском городском округе;

- Выполнения решения Комитета по профилактике и борьбе со СПИД и вензаболеваниями от 16.03.2016 г. № 2 «Диспансеризация ВИЧ – инфицированных женщин и состояние перинатальной профилактики ВИЧ – инфекции в Артемовском городском округе».

Проведена оценка организации и проведения мероприятий по обеспечению инфекционной безопасности донорской крови и ее компонентов; анализ уровня заболеваемости инфекций, передаваемых половым путем и заразных кожных заболеваний в Находкинском городском округе; состояние перинатальной профилактики ВИЧ – инфекции в Артемовском городском округе. Обсуждались вопросы соблюдения требований диагностики инфекций, передаваемых половым путем, ВИЧ – инфекции, парентеральных вирусных гепатитов.

По итогам работы Комитета перед специалистами поставлены задачи по улучшению качества диагностики ИППП, усиления мероприятий по профилактике перинатального пути передачи ВИЧ – инфекции от матери ребенку; принятия мер, повышающих вирусную безопасность донорской крови и ее компонентов.

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