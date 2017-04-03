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Общество

Отменен самый короткий авиарейс в мире

С 14 апреля - из-за низкого спроса
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Австрийская авиакомпания People`s Viennaline отменила самый короткий в мире рейс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Российскую газету".. Лайнер вылетал из швейцарского города Санкт-Галлен-Альтерейн, делал посадку в немецком Фридрихсхафене, а конечной точкой маршрута был Кельн. Время в пути на одном из сегментов составляло всего восемь минут.

С 14 апреля перевозчик решил отменить рейс из-за низкого спроса. В марте самое короткое путешествие в мире совершили 2300 человек. По словам владельца авиакомпании Маркуса Копфа, маркетологи приложили много усилий, чтобы исправить ситуацию, но желаемого эффекта достичь не удалось.

В свою очередь гендиректор People`s Air Group Даниэль Штеффен пояснил, что компания пыталась развить деловой туризм в Фридрихсхафене и в районе Боденского озера. "К сожалению, этот план не сработал из-за сдержанного развития и достаточно высоких цен на этот перелет", - отметил Штеффен.

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