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Политика и экономика

Минпромторг не поддержал ограничение круглосуточной работы гипермаркетов

Законопроект на рассмотрение не поступал
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Минпромторг не поддержал предложение об ограничении работы магазинов крупных ритейлеров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Минпромторг очень настороженно относится к идее законодательного запрета работы крупных магазинов в ночное время и в выходные, хотя такой законопроект на рассмотрение не поступал", - сказал статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, которого цитирует пресс-служба министерства.

По его словам, подобный запрет действительно существует в ряде стран - например, в Германии, "и с каждым годом этот запрет ослабляется". "Однако запрет на ночную работу и работу в выходные - не повсеместная практика", - отметил Евтухов.

"Самое главное - в странах Запада и Азии очень широко развита несетевая розница, которая в России зачастую подавляется административно. Да и сама торговля развита гораздо больше, чем в России. Так, по количеству торговых площадей на 1 тыс. жителей Россия как минимум в два раза отстает от стран Европы и Северной Америки. Это означает, что в других странах торговых объектов в разы больше, чем у нас", - пояснил он.

Поэтому, подчеркнул замглавы Минпромторга, "нужно не вводить запреты и ограничения для крупных торговых сетей, а всячески развивать малые форматы торговли - ярмарки, рынки, нестационарную и мобильную торговлю".

При этом, по его словам, за последние семь лет количество рынков сократилось в три раза, сократилось количество киосков и павильонов.

"Нельзя одной рукой "зажимать" малые форматы, а другой пытаться как-то ограничить сети. Мы считаем, что сейчас совсем не время для введения таких жестких запретов. Очевидно, что потребительских спрос и оборот розницы - один из основных драйверов экономики", - заявил Евтухов.

Против регулирования времени работы крупных магазинов высказался высказался также вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Я за то, чтобы людям было удобно. Мне все равно, "у дома" магазин или нет, нужно ориентироваться на потребительские предпочтения. Если людям удобно, чтобы магазин был открыт круглосуточно - лучше, чтобы он был открыт круглосуточно. Регулировать, мне кажется, это не надо", - сказал он, выступая на медиа-форуме Ассоциации компаний розничной торговли.

31 марта первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский заявил, что рабочая группа комитета и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая готовят законопроект об ограничении времени работы магазинов крупных торговых сетей. По его словам, предлагается запретить магазинам крупных ритейлеров работать круглосуточно, а также работать в воскресенье и ограничить время работы в субботу - до 16:00. "Никаких 24-часовых гипермаркетов", - пояснил Лисовский.

В Федеральной антимонопольной службе в связи с этим уже заявили, что рыночное регулирование приоритетнее административных мер, а вопрос об ограничении работы магазинов крупных ритейлеров в настоящее время не актуален.

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