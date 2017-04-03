Проведена жеребьевка

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Организаторы "Евровидения" традиционно провели жеребьевку, в которой распределили порядок выступления артистов в первом и втором полуфиналах. Всего в конкурсе "Евровидение-2017" - 43 страны. Участница из России Юлия Самойлова фигурирует в числе выступающих - ей досталось третье место во втором полуфинале, который пройдет 11 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Российскую газету".

Итак - в ходе первого полуфинала, 9 мая, артисты выступят в таком порядке: Швеция, Грузия, Австралия, Албания, Бельгия, Черногория, Финляндия, Азербайджан, Португалия, Греция, Польша, Молдова, Исландия, Чешская Республика, Кипр, Армения, Словения и Латвия.

11 мая порядок выступлений таков: Сербия, Австрия, Россия, Македония, Мальта, Румыния, Нидерланды, Венгрия, Дания, Ирландия, Сан-Марино, Хорватия, Норвегия, Швейцария, Беларусь, Болгария, Литва, Эстония, Израиль.

Напомним, что пять стран, согласно правилам конкурса, традиционно в полуфиналах не участвуют, автоматически попадая сразу в финал, который в этом году состоится 13 мая.

"Очередность выступления в полуфиналах "Евровидения-2017" опубликована вещателем принимающей стороны "Национальная общественная телерадиокомпания Украины. Порядок определен продюсерами, которые использовали формат, установленный в 2013 году, в целях создания более впечатляющего представления и гарантии, что каждая песня будет выдающейся. Решение одобрено исполнительным директором песенного конкурса Йоном Олой Сандом", - сообщает официальный сайт "Евровидения".

Также официально организаторы конкурса обратились к украинским властям с письмом, в котором говорится о том, что ряд стран не приедет на конкурс, если не будет подтверждено участие представительницы России Юлии Самойловой.

"Если вы подтвердите запрет въезда для российской певицы Юлии Самойловой, то это, безусловно, будет иметь серьезное негативное влияние на международную репутацию Украины как современной, демократической европейской страны. Само собой разумеется, что мы также обеспокоены возможными негативными последствиями, которые могут повлиять на конкурс Евровидение и ЕВС в целом. Данная ситуация вызывает недовольство среди наших членов, вещателей из стран Европы. Мы уже получили от них ряд критикующих решение СБУ сообщений, в которых также отмечается необходимость отказа от участия в конкурсе", - сказано в письме.

При этом Первый канал до сих пор не получил официального ответа от организаторов "Евровидения" по поводу Юлии Самойловой.

Что может потерять Европа в случае, если Россия не будет участвовать в конкурсе. По крайней мере, можно говорить о пяти составляющих: деньги, аудиторию, рекламу, уважение и соседей. Вот почему для организаторов и других стран-участников важно, чтобы основополагающие правила "Евровидения" соблюдались.