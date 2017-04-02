Шесть человек погибло во время взрыва на севере КНР

Ведется следствие

Владивосток, воскресенье, 02 апреля , РИА Vladnews.

По меньшей мере шесть человек погибли, шесть получили ранения, еще три числятся пропавшими без вести в одном из спальных районов города Линьфэнь (северная провинция Шаньси) в результате взрыва, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС. О произошедшей трагедии рассказало агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в ночь на 2 апреля. К месту происшествия оперативно прибыла полиция, а также машины скорой помощи. Пожарные потушили возгорание, начавшееся после взрыва. Ведется следствие, выясняются причины произошедшего.