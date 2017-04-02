Бобу Дилану дали Нобелевскую премию

Чтобы забрать деньги, музыканту придется выступить с лекцией

Владивосток, воскресенье, 02 апреля , РИА Vladnews.

Американскому музыканту Бобу Дилану в эту субботу в Стокгольме вручили медаль и грамоту Нобелевского комитета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

Церемония была закрытой для журналистов, как того пожелал сам Дилан. Теперь для того, чтобы получить приз в 8 млн шведских крон ($910 тысяч), ему нужно прочитать традиционную нобелевскую лекцию. Однако дату для нее он пока не выбрал.

На этих выходных музыкант также дает в Стокгольме два концерта.

Нобелевский комитет в октябре прошлого года присудил Бобу Дилану премию по литературе за "создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции". Однако музыкант отказался приехать на церемонию вручения, сославшись на непреодолимые обстоятельства. Позже стало известно, что Дилан согласился принять премию и прочитать лекцию, когда приедет в Швецию с концертами.