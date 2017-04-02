Автомобильное кладбище в живописном месте выставили на продажу за миллион долларов

Предложение вызвало ажиотаж в всем мире

Владивосток, воскресенье, 02 апреля , РИА Vladnews.

В Канаде местный житель выставил на продажу участок земли, который используется в качестве кладбища старых автомобилей. Вместе с недвижимостью покупатель получит около 340 машин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Объявление канадца Майкла Холла размещено на сайте агентства по торговле недвижимости Century 21. Участок находится около города Таппен в провинции Британская Колумбия в восточной Канаде.

На участке, который выставлен на продажу, находится жилой дом, гараж площадью 83 кв. метра, 111-метровый ангар. Помимо этого Холл сообщает, что строительного материала хватит для возведения еще одного здания площадью не менее 743 кв. метра.

Машины, хранящиеся на автомобильном кладбище, Холл оценивает в диапазоне от 370 до 26 тыс. долларов каждый.

Стоимость участка: 1 млн 450 тыс. канадских долларов (около 1 млн долларов США).

В объявлении канадца отмечается, что эта покупка «идеально подходит для энтузиастов, которые любят работать и жить в красивой местности».