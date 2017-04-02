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Пенсии в апреле: последние новости

О инфляции и индексации
Фото: ca-portal.ru Фото: ca-portal.ru
Владивосток, воскресенье, 02 апреля , РИА Vladnews.

С 1 апреля, в соответствии с ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» проведено дополнительное увеличение страховых пенсий неработающих пенсионеров на 0,38%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Отметим, что дополнительное увеличение страховых пенсий на 0,38% определено исходя из разницы между прогнозным уровнем инфляции – 5,8%, заложенным в бюджете ПФР на 2017 год, и фактическим уровнем инфляции за 2016 год – 5,4%.

Следует напомнить, что с 2017 года был осуществлен возврат к механизму индексации по фактической инфляции 2016 года. Это обеспечивает учет влияния инфляционных процессов на размеры выплат и позволяет сохранить их покупательную способность.

Расходы на проведение дополнительного увеличения страховых пенсий составят около 14 миллиардов рублей и предусмотрены в бюджете ПФР. В целом с учетом проведенных в феврале и апреле увеличений страховых пенсий и фиксированных выплат к ним среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составит 13 649 рублей (159,8% прожиточного минимума для пенсионеров в РФ).

Также в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 года № 385-ФЗ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию», в январе 2017 года пенсионеры получили единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. С учетом этой выплаты увеличивается совокупный среднегодовой размер страховой пенсии по старости, и в результате чего он в 2017 году составит 14 066 рублей (164,7% прожиточного минимума для пенсионеров).

Отметим, что несколько ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин говорил, что за счет выплаты 5 тысяч рублей и индексаций неработающим пенсионерам, проведенных 1 февраля и 1 апреля, реальный рост страховых пенсий по старости в 2017 году составит 2-2,1%.

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