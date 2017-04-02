Кто и как выводит деньги из Приморья за границу

Владивостокская таможня рассказала о своем опыте в этой сфере

Владивосток, воскресенье, 02 апреля , РИА Vladnews.

Владивостокская таможня рассказала, кто и как выводит деньги из страны за границу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Так, одна из российских компаний, заключив с китайским продавцом контракт на поставку товаров, по всей видимости, не предполагала попасть под пристальное внимание таможни, ведь доверительные и партнерские отношения в бизнесе могут иметь преступную составляющую.

Условиями контракта было определено, что неотъемлемой его частью являются спецификации на каждую партию товаров, в которых должны быть прописаны: ассортимент товара, его наименование, цена, количество на ассортиментном уровне, торговые марки и артикулы, а также то, что оплата каждой партии товара будет производиться на основании инвойса продавца в течение 45 дней с момента его выставления. Контрактом также был определен срок его действия – с даты подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств по платежам, но не позднее установленной точной даты.

А вот сроки возврата денег за непоставленный товар условиями контракта не были предусмотрены; при этом общая стоимость контракта составляла 950 тысяч долларов США. В итоге, из России на счет иностранной компании было осуществлено 5 денежных переводов на сумму 169,5 тысячи долларов США, а товар на территорию РФ из Китая до истечения срока действия контракта так и не был поставлен.

В силу требования валютного законодательства заказчик должен был обеспечить возврат денежных средств в установленный контрактом срок. Но этого не произошло. Составлен протокол по части 5 статьи 15.25 КоАП РФ; санкция предусматривает штраф в размере от трех четвертых до однократного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках.

Другим российским получателем был заключен контракт с гонконговским продавцом на поставку компьютерных комплектующих на общую сумму 5 миллиардов рублей. Поставка товара должна была осуществляться несколькими партиями, а оплата производиться путем перечисления денежных средств в размере 100% стоимости товара на расчетный счет продавца, указанный в контракте, до указанной даты, а также посредством передачи простого векселя, выпущенного получателем.

По данному контракту в адрес иностранной компании было осуществлено 129 переводов денежных средств на сумму около 830 миллионов рублей, а товар на эту сумму на территорию РФ из Гонконга до истечения срока действия контракта так поставлен и не был.

Специалисты уверены: не всё чисто в этих историях. А насколько – покажут результаты расследования.