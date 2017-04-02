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Приморские огнеборцы потушили пожар в доме с мансардой

Дым шел из-под крыши
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 02 апреля , РИА Vladnews.

Пожарные города Артём Приморского края отстояли дом, расположенный на улице Деповская, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС региона. Сигнал о возгорании был принял в субботу, 1 апреля, в 20:20.

В 20:26 огнеборцы прибыли на место происшествия и приступили к тушению горящего здания. Из-под крыши здания с мансардой шел густой дым. Проведя разведку в помещении, пожарные установили очаг возгорания: горела часть стены мансардного этажа.

Через 3 минуты после прибытия брандмейстеров пожар был локализован, а ещё через 18 минут – в 20:47 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Благодаря грамотным и оперативным действиям брандмейстеров дом удалось отстоять. Угрозы вблизи находящимся объектам пожар не представил. Боролись с огнём 6 человек личного состава и 1 единица спецтехники.

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