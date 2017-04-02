В Приморье скоро состоится суд по новому делу о 16:00, 02 апреля В Приморье скоро состоится суд по новому делу о "резиновой" квартире
Владивостокцы вышли на митинг против систем 15:21, 02 апреля Владивостокцы вышли на митинг против систем "Платон" и "Эра-ГЛОНАСС" (Фото)
Мэр Владивостока подружился со стритрейсером Эриком Китуашвили 13:55, 02 апреля Мэр Владивостока подружился со стритрейсером Эриком Китуашвили
Новостная лента
Апрель, 02 воскресенье
16:00
Мэр Владивостока подружился со стритрейсером Эриком Китуашвили
16:00
Газета «Владивосток» и РИА VladNews нашли самую-самую! Эксклюзив
16:00
РИА VladNews ждет ваших новостей
16:00
В Приморье скоро состоится суд по новому делу о "резиновой" квартире
15:21
Владивостокцы вышли на митинг против систем "Платон" и "Эра-ГЛОНАСС" Фото
14:46
Семь лесных пожаров потушено в Приморье за минувшие сутки
14:14
Приморские огнеборцы потушили пожар в доме с мансардой
13:32
В Приморье задержана партия контрафакта из КНР с символикой FIFA 2018
13:07
​Материнский капитал: последние новости
12:39
Лунный календарь стрижек на апрель
12:08
Во Владивостоке найден труп аквалангиста
11:21
Китай закрыл часть таможенных постов на границе с Россией
10:42
В Приморье произошло серьезное ДТП Фото
10:01
Гороскоп на 2 апреля
09:28
Пьяная автоледи устроила тяжелое ДТП во Владивостоке Фото
09:04
Погода в Приморье на 2 апреля
08:09
Более 900 антинаркотических занятий для молодежи провели в Приморье
06:05
Глубокое дыхание помогает людям успокоиться, - ученые
04:40
В некоторых районах Владивостока запретят парковаться Фото
02:32
Путин прокомментировал митинги против коррупции
01:06
Лень может быть заразной, - ученые
Апрель, 01 суббота
23:04
Евгений Плющенко сообщил о завершении спортивной карьеры
21:42
Во Владивостоке реализуется социальный проект «Время быть молодым!»
20:27
В Приморье с рабочим визитом прибыл заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов
19:22
Гвардейский крейсер «Варяг» вышел в дальний поход
18:09
Объятия развивают мозг младенца, - ученые
17:43
Сосед украл у пенсионерки кроликов в Приморье
17:04
Капсулу долголетия создали приморские ученые Видео
16:38
Полицейские и дружинники провели рейд по профилактике мошенничества во Владивостоке Видео
16:07
Дачники Владивостока открыли сезон Видео
15:46
Официальный курс валют на выходные и понедельник 1-3 апреля 2017
15:27
Неуверенные в себе женщины дико бояться соперниц, - ученые
14:49
Автомобилист сбил пьяного пешехода в Приморье
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4107 (46) от 31 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Заряд педагогической энергии
Начинаем генеральную уборку
Скалолазы-альбиносы обитают в заповеднике
Приморский край самый медленный в выдаче ДВ-гектаров
Четыре тысячи немытых…
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Семь лесных пожаров потушено в Приморье за минувшие сутки

Оперативная сводка
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, воскресенье, 02 апреля , РИА Vladnews.

Семь лесных пожаров потушили в Приморье за минувшие сутки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Огонь бушевал в Кировском, Пожарском, Пограничном, Хасанском районах, а также в Артемовском и Владивостокском городских округах на общей площади 68,5 гектара. В ликвидации огня на территориях были задействованы 41 человек и восемь единиц техники. Кроме того, на тушение палов пожарные подразделения за сутки выезжали 92 раза.

Всего с начала года в Приморье зарегистрировано 29 лесных пожаров на площади более 428,5 гектаров. За три месяца 2017 года в крае проведено 407 противопожарных рейдов департамента лесного хозяйства:

«В результате проведенных мероприятий вынесено 13 предписаний, составлено 17 административных протоколов, два лица уже привлечены к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах», – пояснили в ведомстве.

Напомним, в Приморье с 15 марта действует особый противопожарный режим. 

Главам муниципалитетов рекомендовано запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований. ГУ МЧС России по Приморскому краю – принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлены более двух тысяч специалистов, тысяча единиц техники, в том числе малая авиация.

comments powered by Disqus
Похожие новости
​Материнский капитал: последние новости
13:07, 02 апреля 2017 ​Материнский капитал: последние новости

Варианты изменения программы

Китай закрыл часть таможенных постов на границе с Россией
11:21, 02 апреля 2017 Китай закрыл часть таможенных постов на границе с Россией

В КНР со 2 по 4 апреля - дни поминовение усопших

Гороскоп на 2 апреля
10:01, 02 апреля 2017 Гороскоп на 2 апреля

​Сегодня по гороскопу хороший день

Погода в Приморье на 2 апреля
09:04, 02 апреля 2017 Погода в Приморье на 2 апреля

В крае вечером местами небольшой дождь

Более 900 антинаркотических занятий для молодежи провели в Приморье
08:09, 02 апреля 2017 Более 900 антинаркотических занятий для молодежи провели в Приморье

Было выявлено 11 наркопреступлений

В некоторых районах Владивостока запретят парковаться
04:40, 02 апреля 2017 В некоторых районах Владивостока запретят парковаться

Знаки вновь появились вдоль трассы

Во Владивостоке реализуется социальный проект «Время быть молодым!»
21:42, 01 апреля 2017 Во Владивостоке реализуется социальный проект «Время быть молодым!»

По итогам занятий школьникам предложено принять участие в конкурсе на лучшую социальную акцию