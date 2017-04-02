В преступлении обвиняется 19-летняя девушка

Владивосток, воскресенье, 02 апреля , РИА Vladnews.

В городе Уссурийск Приморского края окончено следствие по очередному уголовному делу о "резиновой" квартире: в преступлении по статье 322.3 УК РФ обвиняется 19-летняя девушка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

По версии следствия, с января по февраль 2017 года фигурантка осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания 21 иностранца из Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Таджикистана. Регистрация мигрантов проводилась в непригодном для жилья и находящемся в аварийном состоянии частном доме на улице Центральная в селе Линевичи Уссурийского ГО.

Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.