Приморцу грозит до 2 лет колонии за кражу поношенной куртки 16:34, 02 апреля Приморцу грозит до 2 лет колонии за кражу поношенной куртки
В Приморье скоро состоится суд по новому делу о 16:00, 02 апреля В Приморье скоро состоится суд по новому делу о "резиновой" квартире
Владивостокцы вышли на митинг против систем 15:21, 02 апреля Владивостокцы вышли на митинг против систем "Платон" и "Эра-ГЛОНАСС" (Фото)
Новостная лента
Апрель, 02 воскресенье
17:48
Мэр Владивостока подружился со стритрейсером Эриком Китуашвили
17:48
Газета «Владивосток» и РИА VladNews нашли самую-самую! Эксклюзив
17:48
РИА VladNews ждет ваших новостей
17:31
Кто и как выводит деньги из Приморья за границу
17:04
Правила здорового сна на работе
16:34
Приморцу грозит до 2 лет колонии за кражу поношенной куртки
16:00
В Приморье скоро состоится суд по новому делу о "резиновой" квартире
15:21
Владивостокцы вышли на митинг против систем "Платон" и "Эра-ГЛОНАСС" Фото
14:46
Семь лесных пожаров потушено в Приморье за минувшие сутки
14:14
Приморские огнеборцы потушили пожар в доме с мансардой
13:32
В Приморье задержана партия контрафакта из КНР с символикой FIFA 2018
13:07
​Материнский капитал: последние новости
12:39
Лунный календарь стрижек на апрель
12:08
Во Владивостоке найден труп аквалангиста
11:21
Китай закрыл часть таможенных постов на границе с Россией
10:42
В Приморье произошло серьезное ДТП Фото
10:01
Гороскоп на 2 апреля
09:28
Пьяная автоледи устроила тяжелое ДТП во Владивостоке Фото
09:04
Погода в Приморье на 2 апреля
08:09
Более 900 антинаркотических занятий для молодежи провели в Приморье
06:05
Глубокое дыхание помогает людям успокоиться, - ученые
04:40
В некоторых районах Владивостока запретят парковаться Фото
02:32
Путин прокомментировал митинги против коррупции
01:06
Лень может быть заразной, - ученые
Апрель, 01 суббота
23:04
Евгений Плющенко сообщил о завершении спортивной карьеры
21:42
Во Владивостоке реализуется социальный проект «Время быть молодым!»
20:27
В Приморье с рабочим визитом прибыл заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов
19:22
Гвардейский крейсер «Варяг» вышел в дальний поход
18:09
Объятия развивают мозг младенца, - ученые
17:43
Сосед украл у пенсионерки кроликов в Приморье
17:04
Капсулу долголетия создали приморские ученые Видео
16:38
Полицейские и дружинники провели рейд по профилактике мошенничества во Владивостоке Видео
16:07
Дачники Владивостока открыли сезон Видео
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4107 (46) от 31 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Заряд педагогической энергии
Начинаем генеральную уборку
Скалолазы-альбиносы обитают в заповеднике
Приморский край самый медленный в выдаче ДВ-гектаров
Четыре тысячи немытых…
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Правила здорового сна на работе

Ученые рассказали, как не навредить организму сном в рабочее время
Фото: Dreamstime Фото: Dreamstime
Владивосток, воскресенье, 02 апреля , РИА Vladnews.

Ученые утверждают, что спасть на работе полезно для здоровья, однако перерыв на сон не должен длиться дольше получаса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Исследователи из Великобритании доказали, что короткий перерыв на сон во второй половине дня положительно сказывается на здоровье человека. Кроме того, выяснилось, что небольшие перерывы во время рабочего дня делают людей счастливее.

Ученые проанализировали результаты данных опроса, в котором приняли участие около тысячи добровольце в возрасте 18 - 70 лет. Исследование показало, что 43% респондентов до 30 лет любят на работе немного вздремнуть. Среди представителей старшего поколения - в возрасте от 50 лет данный показатель заметно ниже - 30%.

Исследователи провели эксперимент, разделив добровольцев на три группы. Членам первой группы они разрешили спать на работе не более получаса. Добровольцам из второй группы ученые позволили отдыхать в рабочее время подольше, а третьим и вовсе не выделили времени на сон.

Эксперимент показал, что лучше всех себя чувствуют испытуемые из первой группы.

«Исследование показывает, что 30-минутный сон повышает продуктивность работы, сфокусированность и креативность», - рассказал автор исследования - психолог Ричард Вайзман.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Лунный календарь стрижек на апрель
12:39, 02 апреля 2017 Лунный календарь стрижек на апрель

Когда визит к парикмахеру принесет пользу

Глубокое дыхание помогает людям успокоиться, - ученые
06:05, 02 апреля 2017 Глубокое дыхание помогает людям успокоиться, - ученые

Недостаток кислорода может привести к смерти

Лень может быть заразной, - ученые
01:06, 02 апреля 2017 Лень может быть заразной, - ученые

Сами люди этого не замечают

Объятия развивают мозг младенца, - ученые
18:09, 01 апреля 2017 Объятия развивают мозг младенца, - ученые

Малышей следует обнимать как можно чаще

Неуверенные в себе женщины дико бояться соперниц, - ученые
15:27, 01 апреля 2017 Неуверенные в себе женщины дико бояться соперниц, - ученые

Специалисты провели исследование

Дневник девушки: - 22 см за 7 месяцев
14:11, 01 апреля 2017 Дневник девушки: - 22 см за 7 месяцев

Изменить себя за один год

Приморцам рассказали о клещах и как избежать энцефалита
08:21, 01 апреля 2017 Приморцам рассказали о клещах и как избежать энцефалита

Подробная памятка для населения