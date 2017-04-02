Правила здорового сна на работе

Ученые рассказали, как не навредить организму сном в рабочее время

Владивосток, воскресенье, 02 апреля , РИА Vladnews.

Ученые утверждают, что спасть на работе полезно для здоровья, однако перерыв на сон не должен длиться дольше получаса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Исследователи из Великобритании доказали, что короткий перерыв на сон во второй половине дня положительно сказывается на здоровье человека. Кроме того, выяснилось, что небольшие перерывы во время рабочего дня делают людей счастливее.

Ученые проанализировали результаты данных опроса, в котором приняли участие около тысячи добровольце в возрасте 18 - 70 лет. Исследование показало, что 43% респондентов до 30 лет любят на работе немного вздремнуть. Среди представителей старшего поколения - в возрасте от 50 лет данный показатель заметно ниже - 30%.

Исследователи провели эксперимент, разделив добровольцев на три группы. Членам первой группы они разрешили спать на работе не более получаса. Добровольцам из второй группы ученые позволили отдыхать в рабочее время подольше, а третьим и вовсе не выделили времени на сон.

Эксперимент показал, что лучше всех себя чувствуют испытуемые из первой группы.

«Исследование показывает, что 30-минутный сон повышает продуктивность работы, сфокусированность и креативность», - рассказал автор исследования - психолог Ричард Вайзман.