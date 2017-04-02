В Приморье задержана партия контрафакта из КНР с символикой FIFA 2018

Получатель товара - фирма из Новосибирска

Владивосток, воскресенье, 02 апреля , РИА Vladnews.

Находкинской таможней Приморского края пресечена крупная контрабанда детских игрушек с символикой чемпионата мира по футболу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. В феврале 2017 года в таможню была подана таможенная декларация на 4,5 тонны детских игрушек, в том числе настольный футбол. Получатель товара - фирма из Новосибирска.

В ходе таможенного досмотра на упаковках с настольным футболом было выявлено изображение символики чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года – изображение спортивного кубка. Изображение является объектом интеллектуальной собственности, исключительными правами на которую обладает FIFA.

На запрос таможни представитель правообладателя товарного знака FIFA сообщил, что у производителя и импортёра выявленных товаров отсутствует право на использование официальной символики чемпионата мира.

В отношении новосибирской фирмы возбуждено дело по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ, санкцией которой предусматрен штраф с конфискацией поддельного товара.