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​Материнский капитал: последние новости

Варианты изменения программы
Фото: nao24.ru Фото: nao24.ru
Владивосток, воскресенье, 02 апреля , РИА Vladnews.

Сейчас российские семьи активно обсуждают будущее программы материнского (семейного) капитала (МСК). Логично, ведь если её не отменят, то она претерпит ряд изменений. Правительство согласно с тем, что маткапитал является необходимой и эффективной программой помощи семьям с детьми, но вместе с тем планируют её рационализировать, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В 2017 году по программе семьи получают финансовую помощь в размере 453 000 рублей. Сертификат на получение средств могут выдать любой матери, которая родила второго или последующего ребенка, а также усыновила малыша. Основной задачей МСК является улучшение демографической обстановки в стране, то есть не только повышение рождаемости, но и помощь в воспитании ребенка.

Материнский капитал, новости апреля: действие программы, куда тратят деньги.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин подписал законопроект о «заморозке» на последующие три года индексации по МСК. При этом действие самой программы продлили до 2018 года включительно. Оформить сертификат и получить средства могут те, у кого появился еще второй, третий и т.д. ребенок до 31 декабря 2018 года.

На средства МСК российские семьи могут благоустроить жилище, улучшив тем самым условия проживания. Также есть возможность платить за учебу ребенка, направить на выплату ипотеки. Правда, снять деньги можно после того, как малышу исполнится три года. Однако есть и исключения: например, деньги можно получить раньше, чтобы совершить первоначальный взнос или погасить кредит.

Материнский капитал, новости 1 апреля: что случится с программой в будущем

Не так давно НДРФ Андрей Крутов предложил альтернативную и действенную, по его мнению, альтернативу маткапиталу. Она заключается в замене МСК пособиями, начисляемыми каждый месяц, в размере 7 500 рублей. Депутат заметил, что эти выплаты будут проводить ежемесячно вплоть до достижения ребенком совершеннолетия. Андрей Крутов утверждает, что большинство семей одобрит его инициативу, при этом учитывая то, что в последнее время с МСК возникает множество проблем. Член ДК Сергей Вострецов с коллегой Ириной Волынец вообще предлагают отменить программу. Потому предлагается вместо МСК выплачивать ежемесячно пособия: 3 000 рублей, 8 000 рублей и 15 000 рублей на одного, двух, троих и более детей соответственно. Семья, в которой подрастает пятеро детей, может получить участок земли со всеми необходимыми коммуникациями. Если детей больше шести, то семье могут предоставить машину «Газель».

На данный момент можно выделить такие два наиболее возможных изменения в МСК: продление программы и «заморозка» индексирования выплат. Депутаты говорят, что на сегодняшний день и 453 000 рублей - финансовая поддержка МСК - достаточно приличная сумма, потому индексация не требуется, поскольку она может сильно ударить по бюджету. Россияне уже сомневаются, что программа будет продлена еще на три года.

Чиновники постоянно предлагают различные альтернативы программе. Одни считают, что следует начать начислять пособия каждый месяц, другие предлагают расширить перечень направлений, на которые можно истратить средства. Часть парламентариев предлагает отменить нынешний устой, заменив абсолютно новым, который не будет наносить ущерб экономике. Впрочем, в любом случае рано или поздно изменения в этой программе произойдут.

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