Лунный календарь стрижек на апрель

Когда визит к парикмахеру принесет пользу

Владивосток, воскресенье, 02 апреля , РИА Vladnews.

С наступлением теплых апрельских деньков очень хочется, чтобы волосы выглядели неотразимо. Но, часто мы наблюдаем весенний авитаминоз, который сказывается на наших волосах. Они выглядят тусклыми и безжизненными, секутся и ломаются, сводя на нет, все усилия уложить их в прическу.

Тем не менее, выход есть. Лунный календарь стрижек 2017 поможет выбрать дни, когда визит к парикмахеру принесет пользу волосам и хорошее настроение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



1, 2 (до 21:28) апреля Растущая Луна в Близнецах

Неблагоприятные дни для стрижки волос. Волосы могут стать тонкими, ломкими и начать выпадать, если несколько раз подряд ваша стрижка попадёт на этот период. Не стоит в эти дни и окрашивать волосы.



2 (с 21:28), 3, 4, 5 (до 01:14) апреля Растущая Луна в Раке.

Неблагоприятное время для стрижки волос. Если постричься в этот период, волосы будут очень непослушными и лохматыми, придать нужный вид стрижке не удастся, а причёска получится бесформенной. Также, совершенно не подходящий момент для химической завивки. Не стоит даже мыть голову и применять средства по уходу за волосами.



5 (с 01:14), 6, 7 (до 07:21) апреля Растущая Луна во Льве.

Очень благоприятные дни для стрижки волос. Волосы, подстриженные в эти дни, становятся сильнее и пышнее, быстро растут. В дни Льва хорошо удаётся химическая завивка волос - они получаются особенно курчавыми. Тем, кто не хочет получить курчавую гриву, а предпочитает лёгкие локоны, стоит подождать, когда Луна будет находиться в знаке Девы. При окраске волос, цвет получится интенсивным и насыщенным, долго будет держаться на волосах. Одни из самых идеальных дней для питательных масок для волос. Хорошо получится укладка.



7 (с 07:21), 8, 9 (до 15:35) апреля Растущая Луна в Деве.

Идеальные дни для стрижки волос. Волосы, подстриженные в это время, надолго остаются красивыми и держат форму. Дни Девы особенно хорошо подходят для химической завивки, маникюра, педикюра, наращивание ногтей. Следует обратить внимание, что при окраске волос, цвет получится интенсивным и насыщенным, долго не смоется.



9 (с 15:35), 10, 11 апреля Растущая Луна в Весах.

Сегодня стрижка пройдет просто замечательно – это один из самых благоприятных дней в месяце для стрижки волос. Все процедуры с волосами в это время способствуют их лучшему росту, оздоровлению и улучшению их структуры.



11 апреля в 09:09 — ПОЛНОЛУНИЕ в Весах.

Хорошее время для стрижки волос. Состригая волосы в полнолуние, мы освобождаемся от негативной информации.



12 (до 01:43) апреля Убывающая Луна в Весах.

Благоприятное время для стрижки волос. Все процедуры с волосами в это время, способствуют их оздоровлению и улучшению их структуры, однако расти волосы будут медленней, чем при растущей луне.



12 (с 01:43), 13, 14 (до 13:28) апреля Убывающая Луна в Скорпионе.

Нейтральные дни для стрижки волос – чуть выше среднего. Хорошее время для укладки, но химическую завивку делать не стоит. Не рекомендуется также мыть волосы, пока Луна находится в водном знаке, или, пользоваться только натуральными шампунями. Показан массаж головы и общий массаж – крапивой или её отваром.



14 (с 13:28), 15, 16, 17 (до 02:06) апреля Убывающая Луна в Стрельце.

Нейтральное время для стрижки волос – чуть ниже среднего, волосы отрастают медленнее, чем на растущую Луну. Но визит в салон, запланированный на этот день, можно не откладывать.



17 (с 02:06), 18, 19 (до 13:53) апреля Убывающая Луна в Козероге.

Очень неблагоприятные дни для стрижки волос, зато это лучшее время для удаления лишних волос с тела – волосы долго не будут расти. Чтобы укрепить корни волос и улучшить их рост, очень полезны сегодня питательные обёртывания, мытьё волос пивом, а также массаж ушных раковин и кожи головы.



19 (с 13:53), 20, 21 (до 22:44) апреля Убывающая Луна в Водолее.

Нейтральное время для стрижки волос – чуть ниже среднего, волосы отрастают медленнее, чем на растущей Луне.



21 (с 22:44), 22, 23, 24 (до 03:34) апреля Убывающая Луна в Рыбах.

Неблагоприятное время для стрижки Волосы в эти дни непослушны, даже самому замечательному мастеру не под силу справиться с ними, стрижке после этого не удаётся придать нужный вид, причёска получается бесформенной. Стрижка сегодня приводит к образованию перхоти. Также следует отказаться и от мытья головы. Совершенно не подходит для химической завивки.



24 (с 03:34), 25, 26 (до 04:57) апреля Убывающая Луна в Овне.Эти дни очень неблагоприятны для стрижки волос. Когда Луна в Овне не стоит лишний раз прикасаться к волосам вообще, лучше их даже не расчёсывать. В это время волосы особенно уязвимы, а повреждения их потом нужно будет долго восстанавливать. Если вы несколько раз подряд подстрижетесь именно в эти дни, то ваши волосы могут стать тонкими и ломкими, начать выпадать и могут появиться проплешины. Это же касается и бритья.



26 апреля в 15:18 — НОВОЛУНИЕ в Тельце.

Неблагоприятное время для стрижки волос. Лучше выбрать другой день для посещения парикмахерской.



27, 28 (до 04:40) апреля Растущая Луна в Тельце.

Нейтральное время для стрижки волос – чуть выше среднего. Но, зато очень хорошо получится укладка, окраска и химическая завивка. Также, весьма благоприятные дни для оздоровления кожи головы и укрепления седых волос с помощью питательных лосьонов, масок и массажа. Луна сегодня благоприятна для окрашивания волос в светлый цвет, выщипывания бровей, татуировки контура губ.



28 (с 04:40), 29, 30 (до 04:49) апреля Растущая Луна в Близнецах.

Неблагоприятные дни для стрижки волос. Волосы могут стать тонкими, ломкими и начать выпадать, если несколько раз подряд ваша стрижка попадёт на этот период. Не стоит также и окрашивать волосы.



30 (с 04:49) апреля Растущая Луна в Раке.

Неблагоприятное время для стрижки волос. Если постричься в этот период, волосы будут очень непослушными, стрижке не удастся придать нужный вид, причёска получится бесформенной. Также, совершенно не подходит для химической завивки. Не стоит даже мыть голову и применять любые средства по уходу за волосами.